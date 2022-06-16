Армія РФ намагається пришвидшити вихід на кордони Луганської і Донецької областей - військовий експерт

Російські окупанти наразі перекидають свої війська з інших напрямків на Донбас, оскільки намагаються прискоритись, щоб вийти на межі Донецької і Луганської областей.

Про це 16 червня в ефірі телемарафону в слоті ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами наразі окупанти намагаються атакувати не лише Сєвєродонецьк, а й Бахмут та Слов'янськ, застосовуючи далекобійну артилерію.

"Артилерійські дуелі створюють загрозу для українців, але така активність від росіян свідчить, що вони нервують, що Україна почне використовувати зброю від партнерів, тож намагаються прискоритись, щоб вийти на межі Донецької і Луганської області. Це і є стимулом просування", - зазначає військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.