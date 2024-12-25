Армія РФ намагається прорватися до Покровська з флангів та "охопити місто"

Пропри намагання ворога, боїв і російських ДРГ у місті та на його околицях наразі немає.

Російські війська намагаються прорвати оборону Покровська з флангів. Ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити ЗСУ відійти та уникнути фронтального штурму.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів у телеефірі.

Лише протягом останньої доби на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 60 штурмових і наступальних дій російських окупантів. Ворог на цьому напрямку має суттєву перевагу в живій силі.

"Проти нас зосереджено три російські загальновійськові армії – друга, 41-ша та 51-ша Центрального військового округу противника. Бої тут носять дуже жорсткий характер, бо російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", – розповів Трегубов.

Попри те, що загарбники уникають фронтального штурму Покровська і намагаються прорватися з флангів, вони все одно зазнають великих втрат.

"Лише минулої доби наші захисники знищили 261-го окупанта, з них 133 – безповоротно. Знищено також автомобіль зв’язку", – сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Він зазначив, що російська армія не полишає спроб прорватися до самого Покровська, але боїв і ворожих ДРГ у місті та на його околицях наразі немає.

"Ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги Сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста. Бої у самому місті – це дуже неприємна річ, тому ворог намагається нав’язати бої на околицях, щоб змусити українські сили відійти й уникнути для себе фронтального штурму", – описав ситуацію Трегубов.

Нагадаємо, попри складну ситуацію, українські захисники заявили, що можуть утримати Покровськ, і назвали, що має зробити вище командування.

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