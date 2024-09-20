Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ намагається прорватися до ще одного важливого міста на Донеччині: DeepState про важкі бої

РФ намагається прорватися до ще одного важливого міста на Донеччині: DeepState про важкі бої

Російський танк. / Фото: Associated Press

Окупанти стягнули на цю ділянку фронту багато підрозділів.

Армія агресорки Росії намагається прорватися через позиції українських військових в напрямку міста Курахове в Донецькій області. Тривають важкі бої.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. 

Зазначається, що протягом останнього тижня для українських захисників, зокрема для 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка тривали складні бої. 

"Окупанти за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх з Красногорівки в напрямку Гострого. Намагаються там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії. Таким чином вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, в яких московити постійно зазнають невдач", — інформує моніторинговий канал. 

Зазначається, що активізація окупаційних сил в бік Курахового посилилася разом з успіхом в районі населених пунктів Українськ-Желанне і Перше-Невельське. До цих районів було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу, щоб продовжити своє просування.

"Недивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його бік. Зараз відбуваються спроби ворога повністю окупувати Желанне Перше та зачистити місто Українськ. Триває накопичення та перегруповування сил для подальшого просування. Зокрема, в напрямку Гірника. Куди буде далі рухатися ворог — покаже тільки час. Дуже часто вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", — наголошують в DeepState.

Росіяни намагаються прорватися до міста Курахове. Мапа DeepState. / ©
Росіяни намагаються прорватися до міста Курахове. Мапа DeepState.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії повідомляють, що тривають бої за Селидове в Донецькій області. Зараз бої точаться на підступах до міста.  

Читайте також: 

ЗСУ показали потужні кадри роботи по ворогові

ЗСУ показали потужні кадри роботи по ворогові

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація