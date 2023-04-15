Армія РФ намагається захопити Мар'їнку: ЗСУ про ситуацію на Донеччині

Російські окупаційні війська намагаються захопити Мар'їнку на Донеччині. Втім, армія Російської Федерації зазнає виснаження сил й засобів.

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог зосередив всю свою міць та всі зусилля навколо Мар'їнки. Намагається пробити нашу оборону, захопити Мар'їнку, щоб блокувати Авдіївку", - наголосив Дмитрашківський.

За його словами, наприклад, 11 квітня росіяни штурмували позиції ЗСУ 31 раз, 12 квітня - 24, 13 квітня - 23, вчора, 14 квітня, було 25 штурмових дій.

"Вночі він зміг вчинити лише три штурмові дії. По обстрілах статистика теж йде на зниження", - розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що Збройні сили України продовжують утримувати позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам просунутися до Авдіївки.

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