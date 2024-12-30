Армія РФ намагається захопити важливу залізничну станцію: експерт про наступ окупантів

Окупанти армії РФ прагнуть захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий у Харківській області, аби створити перспектив для наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов сказав в ефірі "Радіо NV".

З його слів, на Харківщині бойові дії вирують досить активно. Росіяни прагнуть і з усіх сил намагаються повністю взяти під контроль лівий берег річки Оскіл, включно з залізничною станцією Куп'янськ-Вузловий. Також серед планів армії РФ - створення щонайменше кількох плацдармів на правобережжі цієї річки.

Селезньов повідомив, що загарбники намагаються відновити стале та безперебійне логістичне забезпечення свого війська, яке у перспективі буде діяти на Лиманському та на Сіверському напрямках.

"Навіщо? Щоб на перспективу наступної весняно-літньої наступальної кампанії у ворога була стала логістика для проведення активних наступальних дій у бік вже Слов'янсько-Краматорської міської агломерації . ЦІ міста перебувають під контролем української армії і саме цими містами марить Володимир Путін, бо він починав ту так звану "сво" у лютому 2022-го для того, щоби повністю окупувати всю територію Донецької області", - наголосив Селезньов.

Аби реалізувати заплановане, росіянам потрібне залізничне сполучення, яке йде через Куп'янськ-Вузловий.

Як повідомлялося, армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині. Крім того, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ.

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