Армія РФ насправді використовує "зняту з озброєння "Точку У": експерт назвав три фактори, чому Росія бреше

Ракети то зняті з озброєння, але вони не списані. Тобто, вони є на складах. Є пускові, є ракети.

Існують три фактори, чому РФ бреше, а насправді використовує "зняту з озброєння "Точку У".

Про це у коментарі ТСН.ua 8 квітня повідомив аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

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"Комплекси формально зняті. Але є кілька нюансів. По-перше, 8-ма російська армія, яка якраз і наступає в районі ООС, минулого року їм створили ракетну бригаду (бо кожна армія має володіти окремою ракетною бригадою). І це 47-ма ракетна бригада. І по відсутності готового комплекту ракетних систем "Іскандер", там були ракетні системи "Точка". Це 100%, бо були фотографії", - каже експерт.



По-друге, додає Бєлєсков, ракети то зняті з озброєння, але вони не списані. Тобто, вони є на складах. Є пускові, є ракети.



По-третє, під час навчань, наприклад, на навчаннях "Кавказ-2020" використовувалися як ракети "Іскандер", так і "Точка".



"Тому, у 8-ї армії ці комплекси є, бо ще не встигли зробити "Іскандери" для бригади. Вони зняті з озброєння, але вони не списані. І тренування і застосування "Точок", не зважаючи на появу "Іскандерів" були. Тому всі ці російські вигадки - цілковита маячня", - зазначив Микола Бєлєсков.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

За словами президента Володимира Зеленського, окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування.

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