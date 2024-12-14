Армія РФ наступає: аналітики ISW про ситуацію в Курській області

Протягом минулої доби, 13 грудня, армія Російської Федерації продовжила наступ на головному українському виступі в Курській області. Втім, росіяни не просунулися далі.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зауважують: так звані російські мілблогери стверджували, що нібито війська РФ просунулися в районі Миколаєво-Дар'їно, у лісисті райони на північ від Мартинівк та поблизу Курилівки. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські військові продовжували наступати на південний схід від Коренєво - в районі Новоіванівки і в Миколаєво-Дар'їно, на північний захід від Суджі - в напрямку Свердліково, на південний схід від Суджі - в районі Черкаської Конопельки і на південь від Суджі - в напрямку Курилівки, а також вздовж річки Псел в районі Гуєво.

Тис часом українські сили контратакували біля Черкаської Конопельки, яка розташована на південний схід від Суджі.

Операція ЗСУ в Курській області. Мапа ISW.

Нагадаємо, раніше американський Пентагон заявляв про те, що війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій. Також там наголошують, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

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