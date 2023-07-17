Армія РФ наступає на одному з напрямків, а ЗСУ просуваються біля Бахмута - Міноборони

Від кінця минулого тижня армія Російської Федерації активно наступає на Куп’янському напрямку Харківщини. Загалом окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", - йдеться у її повідомленні.

За словами представниці Міноборони, таким чином ворог ставить перед собою два завдання: повернути втрачені позиції, а також примусити Сили оборони перекинути туди резерви з інших напрямків.

"Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - наголосила Маляр.

Ситуація на сході та півдні

На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу. Тим часом на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. Заступниця міністра оборони зауважує, що на південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ЗСУ щодня просувались.

За словами Маляр, на Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове.

"За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони", - додала представниця Міноборони.

Від 10 до 16 липня на Таврійському напрямку було знищено: 134 одиниці ворожої військової техніки та 36 складів боєприпасів противника й два склади з пально-мастильними матеріалами. Взято в полон 50 військовослужбовців ворога.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на слова українських військових повідомило, що сповільнило контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що по всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

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