Армія РФ наступає в Курській області, але солдати КНДР мають значні втрати: деталі від ISW

Війська продовжують наступальні операції в межах "українського плацдарму" в Курській області. Втім, не просунулися. Російські джерела ISW розповідали, що начебто нещодавно їхня армія відбило атаку піхоти ЗСУ поблизу Нікольського.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українська бригада, що діє в Курській області, 28 січня опублікувала кадри, на яких безпілотники ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у посилений взвод у невизначеному районі Курщини.

Своєю чергою, російські "воєнкори" стверджували, що нібито їхні війська атакували на північний захід від Суджі в районі Вікторівки, Нікольського, Нової Сорочини та Старої Сорочини, а також на південь від Суджі - в районі Курилівки.

Аналітики ISW зауважують, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив, що солдати КНДР не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії. Як наслідок, вони зазнали значних втрат. З його слів, російське командування та північнокорейські офіцери працюють над виправленням цих "помилок".

"Повідомляється, що північнокорейське угруповання сил в Курській області продовжує зазнавати значних втрат в живій силі і може тимчасово вийти з бойових дій через ці втрати", - йдеться у звіті аналітиків.

Окрім того, 27 січня командир українського спецназу повідомив Sky News, що, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області після значних втрат і, можливо, доглядають за пораненими військовослужбовцями або чекають додаткового підкріплення. Інші українські військовослужбовці розповіли Sky News, що північнокорейські сили, здавалося, не знали про загрозу ударів безпілотників і артилерії, коли вони вперше прибули до РФ, а тому часто діяли легко ідентифікованими групами від 20 до 60 осіб.

Як повідомлялося, на Курщині бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили документи ворога. Отримані трофеї, зокрема техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.

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