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Армія РФ не може виконувати завдання: СБУ перехопила розмову про "секретну тактику" окупантів

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Армія РФ не може виконувати завдання: СБУ перехопила розмову про "секретну тактику" окупантів

Тактика "тікати" – єдина вірна для загарбників

Російські окупанти деморалізовані через великі втрати в Україні. А тому вони вирішили застосувати "секретну тактику" - втікати з України. 

Про це йдеться у розмові російського загарбника з дружиною, яку перехопила СБУ. 

Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.

"Славетна армія Путіна" – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – тікати. Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика "тікати" – єдина вірна для загарбників. Україна обов’язково переможе! Слава Україні!", - наголосили в СБУ. 

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