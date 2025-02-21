Армія РФ не припиняє наступальні дії в Курській області: подробиці від ISW

Протягом минулої доби, 20 лютого, війська РФ продовжили наступальні дії в Курській області. Втім, не змогли просунутися.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 19 і 20 лютого російська армія атакувала на північний захід від Суджі в районі Лебедівки, на північ від Суджі - в районі Погребків, на південний схід від Суджі - в районі Гуєвого та на південь від Суджі - в районі Курилівки.

Свлєю чергою, напередодні командир українського взводу, який діє в Курській області, заявив, що війська РФ використовують значно менше техніки та ведуть штурм піхотою, яка складається з нижчого особового складу та поранених військовослужбовців.