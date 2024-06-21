Армія РФ не здатна атакувати великими з'єднаннями: експерт вказав на вразливе місце окупантів

У росіян достатньо ресурсів, щоб зібрати в одному місці сотню танків, але вони не можуть вести організований наступ такою кількістю техніки. Для координації дій таких великих з'єднань у ворога критично не вистачає офіцерів середньої ланки.

Таку думку висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у коментарі Liga.net.

Аналітик вважає, що формально російська армія може зібрати цілий танковий полк, але фактично така купа техніки буде некерованим натовпом, який не зможе провести ефективний наступ.

"Якби вони були здатні наступати ним [танковим полком – ред.] на полі бою – нам були б кранти", – зазначив Киричевський.

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За його словами, неможливість координувати великі наступальні операції на полі бою – це вразливе місце росіян. Причиною такого становища в армії ворога на третьому році війни Киричевський вважає знищення Силами оборони України кадрового кістяка російських офіцерів середньої ланки.

"У них вистачає командирів взводів і рот. Генерали, які можуть віддати команду, – їх хоч стріляй, хоч саджай [у тюрму – ред.], – теж є. А середньої ланки – немає. Вони можуть організовано послати в атаку не більше роти", – пояснив експерт.

Нагадаємо, попри значні втрати, які несе ворог, росіяни застосовують тактику повзучого наступу. В такій формі наступ може тривати ще досить довго, але не дозволить ворогу досягти жодних оперативно-стратегічних успіхів.

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