Армія РФ невдовзі вичерпає можливості наступу: експерт назвав, скільки треба протриматись ЗСУ

Після семи місяців наступальних дій російська армія діє на межі своїх можливостей.

Ситуацію на східному фронті в Україні важко, але можливо стабілізувати. Зокрема, з огляду на те, що після семи місяців наступу сили російської армії починають виснажуватися, особливо з урахуванням нових постачань озброєння для ЗСУ.

Таку думку військовий оглядач, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов висловив у ефірі телеканалу "FREEДОМ".

Селезньов зауважив, що ключовий фактор, який зумовлює нинішню ситуацію на полі бою – ресурс.

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"Україна багато часу витратила на очікування, коли комплект сил і засобів від американських партнерів прийде безпосередньо в бойові порядки, тому стабілізувати ситуацію вкрай складно", – пояснив експерт.

Він зазначив, що російським війська вкрай важливо захопити території Донецької області. Попри величезні втрати, окупанти продовжують наступ на східному фасі фронту, на півдні Донеччини, ближче до ділянки зіткнення в районі Часового Яру.

"Динаміка непроста, тому ми маємо чітко розуміти, що тут і зараз зумовлюється весь процес літньої наступальної кампанії ворожої армії", – сказав оглядач.

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Селезньов звернув увагу, що російські війська продовжують свої наступальні дії вже понад сім місяців поспіль. Хоча зазвичай операція такого рівня триває не більше трьох-максимум п’яти місяців.

"Тут уже сім місяців поспіль, при чому російська армія зазнала досить серйозних втрат. І загалом, думаю, що діє на межі своїх можливостей", – оцінив ексречник Генштабу ЗСУ.

"До чого я веду мову? Нам необхідно протриматися найближчі кілька тижнів, щоб ворожий наступальний потенціал був повністю виснажений. А далі вже український Генеральний штаб ухвалюватиме рішення, яким чином діяти, де і в який період часу", – розповів експерт.

Нагадаємо, 27 травня у Нацгвардії повідомили про інтенсивні бої на підступах до Часового Яру на Донеччині: окупанти штурмують місто у намаганнях захопити його.

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