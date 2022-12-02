Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з артилерії: випустили майже 40 снарядів

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 2 грудня обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Марганецьку громаду та Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська обстрілювали населені пункти важкою артилерією. Окупани випустили майже 40 снарядів. За словами керівника області, обійшлося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

"У інших районах вночі кричала сирена, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч на друге грудня пролунали вибухи. Вибухи в місті пролунали через кілька хвилин після оголошеної повітряної тривоги.

Читайте також: