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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: потерпіло три громади

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: потерпіло три громади

Фото: Associated Press

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 9 грудня обстрілювали Дніпропетровщину. Окупанти атакували Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали населені пункти Нікопольського району "Градами" та важкою артилерією. "Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад", - наголосив керівник області.

У Червоногригорівській громаді через атаки ворога побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. 

За словами голови ОВА, обійшлося без загиблих та поранених. "У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині, а також Кліщіївки і Мар’їнки в Донецькій області. Російські війська намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
457
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