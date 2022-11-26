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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили майже 60 снарядів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили майже 60 снарядів

Фото: Associated Press

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 26 листопада обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Марганець, Нікополь та навколишні села.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни п’ять разів обстріляли населені пункти району "Градами" та важкою артилерією. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

За словами керівника області, минулося без загиблих та поранених. Наразі представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів. 

"У решті районі ніч без тривог і надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, українська розвідка спростувала інформацію про нібито заплановану наприкінці листопада атаку російських та білоруських військ з боку північних кордонів. На території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.

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Дата публікації
Перегляди
72
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