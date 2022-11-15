Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили понад 60 снарядів

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 15 листопада обстрілювали Нікопольщину в Дніпропетровській області. Під удар ворога потрапили три громади: Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По мирних населених пунктах окупанти гатили "Градами" та важкою артилерією. На міста та села скерували понад 60 снарядів

У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки, а також комерційне підприємство. Також пошкоджено лінії електропередач та газогін, та знищено кілька господарських споруд.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, вранці 15 листопада російська армія вдарила чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

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