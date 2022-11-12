Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили понад пів сотні снарядів

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 12 листопада обстрілювали Нікопольщину в Дніпропетровській області. Під удар ворога потрапили три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По мирних населених пунктах окупанти гатили "Градами" та важкою артилерією. На міста та села скерували понад 50 снарядів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Втім, є руйнування житлових будинків.

"У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 262 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Збройні сили України відбили російські атаки біля низки населених пунктів на Донеччині.

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