Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: випустили близько 20 снарядів

Армія Російської Федерації у ніч проти 20 грудня обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти випустили щонайменше 20 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська Тричі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади. "В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Втім, внаслідок ворожих атак пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи, а також лінію електропередач.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, близько другої години у ніч проти 20 грудня 2022 року у Харківській області пролунав потужний вибух.

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