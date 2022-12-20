Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: випустили близько 20 снарядів

Люди не постраждали.
Армія Російської Федерації у ніч проти 20 грудня обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти випустили щонайменше 20 снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Російські війська Тричі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади. "В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.
За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Втім, внаслідок ворожих атак пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи, а також лінію електропередач.
Нагадаємо, близько другої години у ніч проти 20 грудня 2022 року у Харківській області пролунав потужний вибух.
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