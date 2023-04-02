Армія РФ обстріляла Костянтинівку: є загиблі та поранені

У неділю,2 квітня, російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Ворог вдарив вранці по центральній частині міста.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, під час обстрілу військ РФ, щонайменше троє людей загинули. Местеро місцевих мешканців отримали поранення.

"Постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція", - наголосив керівник області.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Фото: Павло Кириленко.

Ворожу атаку по місту в Донецькій області підтвердили в Офісі президента. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів.

"Росіяни здійснили масований обстріл міста Костянтинівка з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів. Були пошкоджені багатоквартирні будинки. Наразі відомо про трьох загиблих і шістьох поранених", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, зранку 2 квітня росіяни обстріляли з мінометів Сумську область. Окупанти вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громадиУ результаті атаки загинули двоє людей.

Читайте також:

Від обстрілу загинуло немовля і бабуся – родину вмовляли евакуюватись із Авдіївки