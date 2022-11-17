Армія РФ обстріляла з "Градів" і артилерії чотири громади на Дніпропетровщині: що відомо

Обійшлося без загиблих та поранених.

Армія РФу ніч проти 17 листопада обстрілювала Нікопольщину на Дніпропетровщині. Окупанти атакували чотири громади: Мирівську, Марганецьку, Нікопольську та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяниобстрілювали населені пункти "Градами" та важкою артилерією. На Нікопольщину протягом ночі прилетіло понад 70 російських снарядів.

За словами керівника області, обійшлося без загиблих та поранених. Втім, у Нікополі внаслідок атак пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, близько десятка господарських споруд, коледж, автомобілі, газогін та лінії електропередач.

Ворожі ааки залишили без електрики шість тисяч абонентів. Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу - понад 40 тисяч родин лишилися без води.

"В інших районах ніч з тривогою, та минулося без атак", - наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як повідомлялося, Росія вдарила ракетою по селу під Львовом. Під удари потрапив житловий квартал. На місці атаки видно величезну вирву та кілька пошкоджених житлових будинків. Також через обстріл постраждав місцевий житель.

Читайте також: