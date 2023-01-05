Армія РФ отримала великі проблеми під Бахмутом і знайшла нову ціль: що відбувається на Донбасі

Збройні сили України в Донецькій області успішно вибивають армію Росії з околиць Бахмута. Окупанти намагаються просуватися вперед буквально по трупах своїх солдатів, але марно. Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин шукає виправдання для провалу своїх найманців і скаржиться, що оборонні рубежі ЗСУ на Бахмутському напрямку облаштовані через "кожні 10 метрів". За деякими даними, російська армія через невдачі в Бахмуті почала перекидати техніку під сусідній Соледар, щоб показати успіхи хоча б там.

ТСН.ua зібрав подробиці боїв під Бахмутом, заяви української влади та коментарі експертів щодо останніх подій у Донецькій області.

Українське командування про Бахмутський напрямок

Президент України Володимир Зеленський 4 січня відзначив роботу Сил оборони, які завдають ворогу численних втрат під Бахмутом. За його словами, окупанти змушені вже пів року постійно переносити дату захоплення всього Донбасу.

"Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього", – заявив президент.

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 3 січня розповів, що на фронті ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ залишається найбільш складною.

"Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - зазначив Залужний.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти найближчим часом продовжать формувати додаткові штурмові підрозділи, щоб зосередити основні зусилля на захопленні п'яти міст на Донбасі - Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Що кажуть у Силах оборони

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко каже, що втрати росіян на Бахмутському напрямку щодня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених.

"Битва за Бахмут триває від середини літа, весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом, але по факту успіхів не має. Ворог кидає сюди великі сили, напевне все боєздатне, що зараз у нього є, що ще залишилося", - розповів він.

Іллєнко додав, що Бахмут – під українським контролем, на околицях та флангах частково тривають бої.

4 січня українські військові продемонстрували, як знищують черговий опорний пункт окупантів на Бахмутському напрямку. Відзначились бійці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

Бійці Держприкордонслужби показали також показали наслідки одного зі штурмів українських позицій під Бахмутом. Внаслідок невдалої вилазки окупанти втратили три десятки людей вбитими і пораненими і 300 метрів території.

"Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а під час наближення піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог, зазнавши втрат, почав утікати... Стрімкою атакою наші бійці "на плечах" ворога зайняли їхні позиції", - йдеться у повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба України

"Це просто 1943 рік, вони йдуть вперед такими масами, не рахуючи людських життів, нічого", – розповідає "Теодор", боєць зведеного прикордонного загону ДПСУ.

Соледар - нова ціль окупантів?

Видання The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку повідомило, що армія РФ вимушено призупинила наступ на Бахмут та перекидає бронетехніку та артилерію у бік Соледара - за 15 км на північ.

За словами джерел видання, РФ вже не завдає ударів по Бахмуту з такою жорстокістю, як минулого місяця, оскільки перекинула частину техніки та вогневої сили на Соледар. Представники українського командування вважають, що росіяни, можливо, вирішили "промацати" оборону ЗСУ біля Соледара, щоб показати "перемогу" хоча б там.

Військовий експерт Михайло Самусь в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН прокоментував "зміну акцентів" у планах окупантів.

"Якщо росіяни намагаються перекидати свої війська з-під Бахмута на Соледар, це означає лише одне - в них не виходить досягти їхніх цілей під Бахмутом. Вони вже кілька місяців намагаються оточити або захопити це місто. Вочевидь, їм це не вдається. Тому не виключено, що вони ухвалили рішення трохи змінити акценти, перенести ці акценти на інші напрямки і спробувати пробитися, зламати українську оборону. Але я впевнений, що і це їм не вдасться, оскільки в них немає жодного інструменту, щоб вибити стратегічну, тактичну або оперативну ініціативу з рук українських воїнів", - каже Самусь.

Військовий експерт Сергій Грабський не виключає, що армія РФ намагається обійти Бахмут з обох боків після невдалих спроб лобового штурму.

"Зараз в районі Бахмута продовжуються дуже інтенсивні бойові дії. Противник намагається невеликими підрозділами прорвати нашу оборону, тиснути в самому місті і обійти в районі Соледара, і в районі Кліщіївки з півдня. На всіх цих напрямках інтенсивність боїв не зменшується... Противник ще намагається, можливо за інерцією, просуватися в цьому напрямку", - розповів Грабський.

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