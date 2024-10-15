Армія РФ перебуває за 2 км від міста Курахове: BILD про "великий прорив" окупантів

Бої за місто стають "більш серйозними".

Російські війська перебувають за два кілометри від міста Курахове Донецької області. Протягом місяця окупанти здійснили прорив.

Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Бої поблизу Курахового стають все більш серйозними. Ми бачимо великий прорив, який було тут зроблено. Близько 6-7 км, які (росіяни - Ред.) пройшли за останній місяць. Це дуже вузька смужка, як змія, якою йдуть на Курахове", - наголосив аналітик.

Зазначається, що всередині вересня Рьопке відвідав прифронтове місто Курахове, де до війни мешкало близько 18 тис. осіб. Тоді війська РФ стояли приблизно за 8 км на схід.

"На початку жовтня вони здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер вони перебувають лише за 2 км від міста. Незважаючи на великі втрати, збройні сили РФ продовжують наступати", - наголошують в BILD.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про важку ситуацію під Кураховим. За його словами, ситуація на напрямку наразі перебуває під контролем.

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