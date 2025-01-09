Армія РФ перебуває за три кілометри від Покровська: що відбувається у місті

Армія РФ посилила обстріли Покровська Донецької області. Місто залишилося без світла, газу й водопостачання.

Про це повідомив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк ефірі "Радіо Свобода".

З його слів, наразі російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали. Це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами", - сказав він.

За даними чиновника, в місті досі залишається 7 200 людей. В Покровську досі працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць. Евакуація мешканців триває.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого до Павлограда, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Їх розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Вони можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно", - сказав Добряк.

Нагадаємо, бої за Покровськ не вщухають. Втім, на сьогоднішньому етапі війни навряд чи йдеться про те, що окупанти прагнуть оточити Покровськ, прорвавшись з боку Дніпропетровської області.

Читайте також:

Покровськ під постійними ударами! Росіяни нищать усе та полюють на цивільних!