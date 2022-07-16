Армія РФ перегруповується для наступу на Барвінкове та Слов'янськ - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку російська армія здійснює перегрупування своїх підрозділів.

Зазначається, що підрозділи армії РФ перегруповуються для подальше просування у напрямках населених пунктів Барвінкове та Словʼянськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 липня.

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"Агресор здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, Богородичне, Велика Комишуваха, Новомиколаївка та Костянтинівка. Завдав авіаударів поблизу Мосьпанового і Богородичного", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині. Мета - демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони української армії.

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