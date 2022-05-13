Армія РФ перекидає у Брянську область підрозділи для збільшення обстрілів Чернігівщини - Генштаб

Армія РФ перекидає у Брянську область підрозділи для збільшення обстрілів Чернігівщини - Генштаб

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти України з території Федерації. Зокрема, потерпає Чернігівщина.

За попередніми даними, окупанти держави-терористки перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область РФ. Загарбники вдаються до таких дій, щоб завдати чергового удару.

Про це повідомили 13 травняу ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що на Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Як повідомлялося, у Путіна хочуть зміцнювати кордон з Україною. У Кремлі заявляють, що з території сусідньої України нібито неодноразово обстрілювали російську Бєлгородську область.

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