Армія РФ перекинула катери з Криму на Кінбурнську косу: у ЗСУ розкрили деталі

Росіяни побоюються можливого наступу Сил оборони.
Армія РФ перектнула швидкісні катери на Кінбурнську та Тендрівську коси, щоб не допустити форсування Дніпра підрозділами ЗСУ.
Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері FREEДОМ.
Він пояснив, що противник перекинув із Севастополя батарею річкових швидкісних катерів.
"Він їх застосовує для того, щоб покращити оборону саме цих регіонів", - наголосив Волошин.
Зокрема тому що росіяни побоюються можливого наступу Сил оборони, зокрема форсування Дніпра.
"Противник боїться, що ми форсуємо Дніпро і візьмемо під контроль коси, організуємо там плацдарм для подальшого наступу", - розповів військовий.
Водночас на Дніпрі в Херсонській області ворог невеликими піхотними групами у складі 5-10 осіб проводить розвідку боєм.
"Вони хочуть захопити невеликі плацдарми, щоб відтягнути туди якнайбільше наших сил, і погрожувати звідти нашим населеним пунктам, які розміщені на правому березі Дніпра. Вони й зараз постійно атакують той же Херсон із повітря, але при захопленні плацдармів обстріли посиляться. Це тактика тероризму проти мирного населення", - наголосив військовий.
Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, о 4.54 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У столиці лунають вибухи.
Читайте також: