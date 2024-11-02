Армія РФ перекинула катери з Криму на Кінбурнську косу: у ЗСУ розкрили деталі

Армія РФ перектнула швидкісні катери на Кінбурнську та Тендрівську коси, щоб не допустити форсування Дніпра підрозділами ЗСУ.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері FREEДОМ.

Він пояснив, що противник перекинув із Севастополя батарею річкових швидкісних катерів.

"Він їх застосовує для того, щоб покращити оборону саме цих регіонів", - наголосив Волошин.

Зокрема тому що росіяни побоюються можливого наступу Сил оборони, зокрема форсування Дніпра.

"Противник боїться, що ми форсуємо Дніпро і візьмемо під контроль коси, організуємо там плацдарм для подальшого наступу", - розповів військовий.

Водночас на Дніпрі в Херсонській області ворог невеликими піхотними групами у складі 5-10 осіб проводить розвідку боєм.

"Вони хочуть захопити невеликі плацдарми, щоб відтягнути туди якнайбільше наших сил, і погрожувати звідти нашим населеним пунктам, які розміщені на правому березі Дніпра. Вони й зараз постійно атакують той же Херсон із повітря, але при захопленні плацдармів обстріли посиляться. Це тактика тероризму проти мирного населення", - наголосив військовий.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, о 4.54 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У столиці лунають вибухи.

Читайте також: