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Армія РФ перетягує на південь поповнення з Кримського напрямку - ЗСУ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Армія РФ перетягує на південь поповнення з Кримського напрямку - ЗСУ

Російська армія. / Фото: Associated Press

Окупаційній армії необхідно перетягувати зусилля на південть.

Російська окупаційна армія вже не справляється на півдні України зусиллями того угрупування, які наразі там є. Саме тому росіяни підсилюють його поповненням з Кримського напрямку.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк у телемарафоні.

За її словами, окупантам РФ необхідно перетягувати зусилля на південь та їх "зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом". Втім, з нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат.

"Вони (окупанти - Ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", - наголосила вона.

За даними Гуменюк, протягом минулої доби в Сили оборони знищили 52 окупанти, три танки, РСЗВ, три великокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ.

"Ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць", - додала вона.

Як повідомлялося, у ранковому зведення 12 вересня 2023-го Генштаб відзвітував про складну ситуацію на сході та півдні країни. Зокрема, зазначається, що протягом минулої доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
604
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