Армія РФ перетягує на південь поповнення з Кримського напрямку - ЗСУ

Російська окупаційна армія вже не справляється на півдні України зусиллями того угрупування, які наразі там є. Саме тому росіяни підсилюють його поповненням з Кримського напрямку.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк у телемарафоні.

За її словами, окупантам РФ необхідно перетягувати зусилля на південь та їх "зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом". Втім, з нашого боку через річку Дніпро ЗСУ завдають їм потужних втрат.

"Вони (окупанти - Ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", - наголосила вона.

За даними Гуменюк, протягом минулої доби в Сили оборони знищили 52 окупанти, три танки, РСЗВ, три великокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ.

"Ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць", - додала вона.

Як повідомлялося, у ранковому зведення 12 вересня 2023-го Генштаб відзвітував про складну ситуацію на сході та півдні країни. Зокрема, зазначається, що протягом минулої доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

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