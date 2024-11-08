Армія РФ підтягує резерви та накопичує сили для наступу: військовий про ситуацію на Донбасі

Армія РФ наступає на Курахівському напрямку. Що більше - ситуація на цій ділянці фронту стає там більш критичною.

Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Все критичніше стає питання на ділянці Сонцівка - Старі Терни", - наголошує Бунятов.

Окрім того, з його слів, росіяни змогли прорватися до Сонцівки. Втім, вочі їх відкинули за межі населеного пункту, заблокувавши наступальний потенціал.

За словами військового, російська армія "намацує" позиції українських військових, шукаючи слабкі місця. Крім того, загарбники підтягнули резерви та накопичили сили.

"Зрозуміло що буде удар в якомусь конкретному місці, але ймовірно напередодні будуть фейкові початки штурмів для розтягування наших сил", - наголосив "Осман".

Як повідомлялося, протягом останнього часу зросла інтенсивність штурмових дій армії РФ на Сіверському напрямку. Росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку.

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