"Армія РФ підзбирала сили і наступатиме на трьох ключових напрямках": Арестович попередив українців про важкий тиждень

"Армія РФ підзбирала сили і наступатиме на трьох ключових напрямках": Арестович попередив українців про важкий тиждень

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що найближчий тиждень для України буде дуже важким.

Як він пояснив, російські війська накопичили сили і будуть проводити наступальні дії на трьох ключових напрямках.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у понеділок, 6 червня.

За його словами, росіяни просуваються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ, захоплення якої дозволить їм заблокувати угруповання ЗСУ в Луганській області.

"Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони йдуть повільно, але йдуть. І є нехила ймовірність, що вони її переріжуть... Якщо зараз закриють "казанок", то вийде другий Маріуполь", - висловив таку думку радник ОП.

Також він припустив, що Слов'янськ вже через тиждень може бути взятий росіянами в облогу. "Вже впритул наближається облога Слов'янська. А наші війська північніше Сіверського Дінця будуть або розгромлені, або відійдуть на південний берег", - зазначив радник глави ОП.

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські військові проводять заходи з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Зокрема, відомо, на окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів армії РФ, доукомплектованих мобілізованими.

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