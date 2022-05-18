Армія РФ почала переходити до оборони по всій ділянці від Херсона до Харкова – Арестович

Армія РФ почала переходити до оборони по всій ділянці від Херсона до Харкова – Арестович

Процес переходу до оборони такого угруповання – це тижні. Але окупанти вже його розпочали. Вони почали копати.

Російська армія почала переходити до оборони по всій ділянці від Херсона до Харкова. Але слід розуміти, що ворог не завтра перейде до оборони.

Процес переходу до оборони такого угруповання – це тижні. Але російські окупанти його вже почали.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 17 травня.

"Вони почали копати, дуже активно копають. Частина військ продовжують наступати, але з тим, щоб зайняти систему рубежів, опорних пунктів, доріг. А частина за їхньою спиною вже закопується. У деяких місцях уже закопуються ті, що на першій лінії вже стоять... Можна сказати акуратно, що російська армія почала переходити до оборони на всій ділянці від Херсона до Харкова. Єдине, де вони ще цього не роблять – це ізюмський та луганський напрямки. Ось там ще дотискають… І справа не в озброєнні (що надходить до України від західних партнерів – ред.), вони (російські окупанти – ред.) вичерпують свій наступальний потенціал", - наголосив він.

Втім Арестович наголосив, що слід розуміти, що ворог не завтра перейде до оборони.

"Процес переходу до оборони такого угруповання – це тижні. Але вони його вже почали. Вони почали копати. За деякими напрямками ще намагаються наступати, але в тилу вже копають на повну силу", - зазначив він.

Як повідомлялось, радник керівника Офісу президента вважає, що російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких потім буде зручніше оборонятися.

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