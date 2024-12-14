Армія РФ покращила тактичне положення на важливій ділянці фронту

Російські війська покращили тактичне положення на Покровському напрямку на Донеччині. Йдеться про бої в районі населених пунктів Пушкіне, Піщане та Шевченко.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-тактичного угрупування військ "Хортиця".

Протягом доби армія РФ намагалася покращити тактичне положення в районі Благодатного і Єлизаветівки, а також західніше Дальнього. Окупанти успіху не мали. В ОТУВ наголошують, що росіяни зазнали втрат та відійшли.

Також росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях. Цн унеможливило їх подальше утримання.

"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, російські загарбники протягом минулої доби окупували кілька населених пунктів у Донецькій області.

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