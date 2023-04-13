"Армія РФ поряд з ІДІЛ і нацистами": як у світі відреагували на страту бійця ЗСУ окупантами

Жахлива страта українського полоненого російськими окупантами викликала великий міжнародний резонанс. Після оприлюднення відео, де військовослужбовцю відрізають голову, армію РФ порівнюють з бойовиками ІДІЛ і нацистами.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати і запевнив, що вбивцям нічого не будуть "забувати і прощати". В українській розвідці попередньо вже встановили учасників та виконавця страти.

Лідери багатьох країн і міжнародних організацій засудили дії армії РФ, натомість у Кремлі свою провину традиційно заперечують.

Як у світі відреагували на черговий воєнний злочин російських військових - читайте в матеріалі ТСН.ua.

ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "нажаханий" відео, яке показує жорстоку страту українського військовополоненого, і вимагає притягнути винних до відповідальності.

Речник генсека Стефан Дюжаррік наголосив, що ця страта - "на жаль, не поодинокий випадок". За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні "вражена цими особливо жахливими" відео, які поширюються в соціальних мережах, і вона задокументувала кілька порушень міжнародного гуманітарного права, включно з порушеннями прав військовополонених у своїх останніх звітах.

У моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні нагадали, що раніше у своїх звітах уже фіксували низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, які були скоєні проти військовополонених.

Європейський Союз

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на необхідності покарання воєнних злочинців.

"Шокований жорстоким відео, що демонструє вбивство українського військовополоненого російським солдатом. Відповідальність і справедливість повинні переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить все можливе, щоб забезпечити це", – зазначив Мішель.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що глибоко шокований жорстоким відео.

"Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники військових злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!", - зазначив він.

Велика Британія

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що росіяни, оприлюднивши це відео, не добилися своєї мети.

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки", - заявила Сіммонс.

Франція

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що шокуючим відео має займатися Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Зйомка його страти – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – написала Катрін Колонна.

Естонія

Естонія однією з перших відреагувала на звірства російських окупантів. Як заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, поки війська РФ, вчиняють звірства в Україні - Міжнародний олімпійський комітет вирішує, чи допускати російських спортсменів до Олімпіади.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?", - наголосив Рейнсалу.

Чехія

Президент Чехії Петер Павел заявив, що якщо буде доведено автентичність відео, це поставить Росію в один ряд з бойовиками ІДІЛ, які "прославилися" жорстокими стратами полонених в Іраку і Сирії. Чеський президент нагадав, що вже є багато інших подібних задокументованих випадків, яким "не місце у 21-му столітті".

"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд з Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", – наголосив він.

Словаччина

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що світ не повинен звикати до "щоденних доз" жахливих звірств російської армії.

"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Відсікання голови українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забуте, ні безкарне!", - наголосив Гегер.

Росія

У Кремлі цинічно прокоментували страту українського військового окупантами, назвавши кадри "жахливими".

Речник Кремля Дмитро Пєсков очікувано не підтвердив, що обезголовили полоненого російські загарбники: "Безумовно, це жахливі кадри, спочатку потрібно перевірити достовірність. Чи мало це місце, і якщо так, то де й із чийого боку".

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