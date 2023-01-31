РФ потужно обстріляла житловий масив у Бахмуті: є загиблі, багато поранених (фото розбомбленого міста)

Російські окупаційні війська вдень 31 січня з артилерії вдарили по Бахмуту Донецької області. У результаті чого загинули дві людини, ще чотири отримали поранення. Артобстрілом росіяни завдали значних руйнувань місту.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його даними, серед загиблих у результаті ворожого артобстрілу — неповнолітній хлопець.

"На суцільну руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивать його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: 2 людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, Кириленко повідомив про 4 поранених цивільних. Пошкоджень внаслідок атаки РФ зазнала аптека, магазин та інші будівлі.

Росіяни з артилерії обстріляли Бахмут / Фото: Павло Кириленко/Facebook

"Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися. Всі воєнні злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", - підсумував Кириленко.

Війська РФ перетворили Бахмут на суцільну руїну / Фото: Павло Кириленко/Facebook

За даними прокуратури, збройні сили РФ обстріляли житловий масив. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Втім, правоохоронці кажуть про п'ятьох поранених містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

За фактом обстрілу здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, в ISW повідомили, що сили ПВК "Вагнера" в Бахмуті виснажені. Їх замінять військовослужбовці армії Росії.

Українські бійці, тим часом, розповіли про посилення штурму ворога на Бахмут.

Як повідомлялося, 24 січня окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення, серед яких діти.

Раніше російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр (Донецька область) із реактивної системи залпового вогню. Загинули люди, були поранені.

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