Армія РФ прагне досягнути хоч якогось успіху для іміджу Путіна - Генштаб Естонії

Окупанти хочуть створити всередині країни враження про успіхи у війні.

Російська армія намагається перехопити ініціативу та досягти бодай успіху в Україні, аби створити успішний імідж для президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив полковник, керівник оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундла, повідомляє ERR.

Він наголошує, що армія РФ продовжує інтенсивно атакувати на напрямках Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман. За словами Кундла, ймовірно, наразі основним завданням загарбників є "оформлення хоч якогось успіху, який можна представити громадськості як перемогу".

За словами естонського полковника, зараз росіяни мають основні цілі. Зокрема, вони пов'язані з майбутніми виборами президента в РФ.

"По-перше, створення успішного військового іміджу важливе для Путіна у зв'язку з майбутніми президентськими виборами наступного року. Це необхідно також міністру оборони Шойгу, щоб зміцнити своє становище в міністерстві та загальмувати український контрнаступ", - заявив Тармо Кундла.

Своєю чергою Україна продовжить рейди в Херсонській області, "як і в попередні тижні", наголосив він. Військовослужбовці ЗСУ хочуть зв'язати в регіоні угруповання російських солдатів.

"Окремі уривки інформації говорять про те, що Росія перекинула туди додаткові підрозділи, тож, ймовірно, все розвивається за планом України", - пояснив Тармо Кундла.

Нагадаємо, російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що диктатору РФ Володимиру Путіну потрібно буде показати якісь успіхи перед президентськими виборами. До їхнього проведення очільник Кремля навряд чи оголосить про ще одну мобілізацію.

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