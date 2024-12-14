Армія РФ прагне просунутися на острівну частину Дніпра: Братчук про небезпеку на Херсонщині

Окупаційні війська Росії шукають прогалини в українській обороні, аби просунутися на острівну частину Дніпра на Херсонщині.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі FREEДОМ.

У такий спосіб загарбники хочуть зменшити так звану "сіру зону" та закріпитися на острівній частині, щоб далі працювати над розширенням плацдармів.

"Вони (росіяни - Ред.) намагаються намацати якісь такі вузькі місця, де вони можуть переправитися на острівну частину Дніпра. Відповідно, з перспективою цілком імовірно такі плани можуть існувати для того, щоб висунутися в підсумку на правий берег", - каже Братчук.

Втім, за його словами, є важливі нюанси. По-перше, правий берег вищий, ніж лівий. Це ускладнює роботу штурмових груп і десанту. Крім того, ЗСУ тримають під вогневим контролем усю острівну зону. За прогнозом Братчука, ще під час пересування окупанти можуть втратити щонайменше половину плавзасобів, які будуть застосовувати, внаслідок дій українських сил.

Нагадаємо, раніше Сергій Братчук повідомляв про підготовку Запоріжжя до оборони. Ворог не припиняє штурмових дій, зокрема, на Роботинському напрямку. Диверсійно-розвідувальні групи фіксуються і Херсонському, і на Запорізькому напрямках. Тож треба оцінювати реальні загрози.

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