Армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області: що відбувається на території країни-агресорки

Ситуація на полі бою може змінитися в будь-який момент.

ЗСУ продовжують бойову роботу в Курській області РФ. Своєю чергою, російська армія намагається витіснити українські сили із займаних позицій і захопити певну територію Курщини.

Про це розповів експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Є інформація про те, що ворогу вдалося захопити якусь частину території. Але потрібно розуміти, що зараз це захоплення території відбувається з великими боями. У будь-якому разі Курська операція вже має як історичне значення, так і значення для будь-яких переговорних процесів", - наголосив Варченко.

Експерт наголошує, що ситуація на полі бою в Курській області може в будь-який момент змінитися, адже тривають бойові дії та бойові маневри. Крім того, на полі бою динаміка змінюється. Окрім того, Варченко вважає, що прогнози сценаріїв можливої поведінки українських військ на Курському напрямку, коли йдуть безперервні бойові дії, можуть зіграти на руку ворогу.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук оцінив, як операція в Курській області вплине на фронт на Донбасі. Адже наразі місто Покровськ залишається ключовою точкою ведення бойових дій в Донецькій області.

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