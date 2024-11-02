Армія РФ прагне захопити важливе місто на Донбасі до холодів: деталі

Армія Російської Федерації має сподівання захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів. Адже наразі немає ознак того, що окупанти готують особовий склад та техніку погіршення погоди.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив на тому, що раніше військове командування РФ кинуло великі сили, аби зламати опір ЗСУ в Часовому Яру. Втім, повністю ворог не зміг їх реалізувати.

"Спрацювала доволі ефективна стратегія оборонної операції українського Генштабу на цій ділянці фронту. Рельєф місцевості досить добре попрацював. Добре попрацювала операція на території Курської області, коли росіяни були змушені відправляти свої сили та засоби з Часовоярського напрямку на територію Курської області", - пояснив Селезньов.

За словами експерта, інтенсивність ведення бойових дій навколо Часового Яру визначається виключно ресурсами. Селезньов вважає, що "більш масштабного просування від них (росіян - Ред.) очікувати не слід".

Нагадаємо, у ЗСУ заявляють, що російській окупаційній армії не вдалося окупувати Часів Яр та Торецьк. Загарбники надалі хочу захопити та окупувати Донецьку та Луганську області ще до холодів.

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