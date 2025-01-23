Армія РФ продовжує наступати в Курській області: деталі від ISW

Протягом минулої доби, 22 січня, російські війська продовжили наступальні дії вздовж українського виступу в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що один так званий російський мілблогер стверджував, що війська РФ досягли околиць Гуєво. Втім, в ISW не знайшли доказів цього твердження. Зазначається, що армія Росії продовжувала наземні атаки на північний захід від Суджі біля Погребків і на південь від Суджі біля Махнівки та на захід від Курилівки.

Окрім того, ро сійські міліблогери стверджували, що українські Збройні сили контратакували біля Махнівки та на північний захід від Суджі біля Кругленького.

Зазначається, щ о підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат" проводять розвідувальні операції поблизу міжнародного кордону Росії з Сумською областю.

Нагадаємо, NYT із посиланням на Пентагон повідомило, що КНДР відправить на Курщину нову партію військових. Це може статися "протягом наступних двох місяців".

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