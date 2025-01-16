Армія РФ продовжує наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області: деталі ISW

Бої на Курщині тривають.
Війська Російської Федерації протягом минулої доби, 15 січня, продовжили наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області. Втім, окупанти не просунулися.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російський "воєнкор" спростував заяви про захоплення путінськими військами Махнівки (на південь від Суджі), а інший блогер розповідав, що війська РФ начебто незабаром захоплять цей населений пункт.
Бої тривали в районі Кругленького, Миколаївки, Миколаєво-Дар'їно, біля Черкаського Поріччя, Погребків, Старої Сорочини, Нової Сорочини та Махнівки 14 і 15 січня.
Як повідомлялося, днями ЗСУ на Курщині взяли в полон солдатів Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили, були доставлені в Київ. Наразі північнокорейські полонені спілкуються зі слідчими СБУ.
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