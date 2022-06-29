Армія РФ продовжує просуватися вперед, намагаючись оточити Лисичанськ - британська розвідка

Російські війська просунулися до Лисичанська ще на декілька кілометрів.

Російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. Від 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, існує реальна ймовірність того, що ракетний удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня був спрямований на влучання в найближчу інфраструктуру.

Неточність Росії у завданні дальніх ударів раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, зокрема на залізничній станції Краматорська 9 квітня 2022 року, нагадали в Міноборони Британії.

"Російські планувальники, найімовірніше, як і раніше, готові прийняти високий рівень побічної шкоди, коли вони бачать військову необхідність в ураженні цілі. Майже напевно Росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських передових сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Наразі відомо про трьох загиблих, ще п'ятеро людей поранені. Триває розбір завалів.

Читайте також: