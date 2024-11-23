Армія РФ продовжує штурми і має просування в Курській області: деталі ISW

Російські війська продовжували штурм головного українського виступу в Курській області. Втім, вони не зробили підтверджених наступів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ( ISW ).

Російські мілблогери стверджували, що росіяни просунулися поблизу Дарино, в лісистих районах біля Ольгівки і Малої Локні. Хоча ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Тим часом командир українського взводу, що діє в Курській області, повідомив, що війська РФ відправляють поранених на піхоту до Курщини, а російський мілблогер 21 листопада зазначив, що в Курській області встановилися погані погодні умови.

Російський мілблогер стверджував, що частини російської 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади та 51-го полку ВДВ (106-а дивізія ВДВ) атакують поблизу Дарино та Миколаєво-Дарино. Армія РФ також продовжуваланаступ на північ від Суджі в районі Погребків і Орлівки та на південний схід від Суджі в районі Плехово.

Один мілблогер стверджував, що російські війська відбили українські механізовані штурми на південний схід від Коренево в районі Новоіванівки та Дарино.Повідомляється, що в Курській області діють підрозділи російського добровольчого загону БАРС-Курськ.

Аналітики наголошують, що напередодні ви дання "Суспільне" повідомило з посиланням на джерела в українському Генштабі, що Росія скупчила майже 60 тис. військових у Курській області. За інформацією співрозмовника медіа, наразі український Генштаб вважає, що російські сили мають намір відтіснити українські сили через міжнародний кордон у Сумську область. і подальші наступальні дії в Україну з метою створення "буферної зони" в Сумській області. Також джерела зазначили, що українське військове командування вважає, що українське вторгнення в Курську область завадило російським військам розпочати велику наступальну операцію в Запорізькій області в останні місяці.

Нагадаємо, видання WSJ поінформувало, що на Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала. Це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою у війні.

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