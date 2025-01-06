Армія РФ прорвалась до околиць Покровська: чи вистоїть місто та коли почнеться битва 

На Донбасі російська армія наближається до Покровська. Вже найближчим часом ворог може почати битву за місто.

Покровськ - не просто найгарячіша точка у війні Росії проти України. Понад третина всіх атак армії РФ цими днями відбуваються на цьому напрямку. Місто постійно обстрілюють.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

Російські війська стоять за кілька кілометрів від міста. Темпи наступу росіян тут значно посилилися в останні тижні. Противник постійно отримує нове поповнення, яке відразу ж кидає в бій. Основна тактика РФ – атаки малими групами, які намагаються стрімко наблизитися до українських окопів і захопити їх.

Військові експерти кажуть, що поступово наступальний потенціал РФ на окремих напрямках згасає і в російської армії вже не вистачає сил одночасно здійснювати потужні наступальні операції з охоплення великих міст, а тим більш здійснювати виснажливі бої в міській забудові.

Однак ситуація залишається надзвичайно складною, особливо на тлі заяв про підготовку Росією нових наступальних операцій на Херсон і Запоріжжя. Наразі вся увага прикута до ситуації на Покровському напрямку, там точаться запеклі бої. Окупанти намагаються захопити місто.

Чому Покровськ важливий для ЗСУ та армії РФ

Значення Покровська важко переоцінити. Місто розташоване на перехресті важливих залізничних і автомобільних доріг, зокрема траси Е-50, яка на заході веде до Павлограда у сусідній Дніпропетровській області. Вийти на цей кордон Донецької області, частину якої Росія окупувала, - одна з проголошених цілей Кремля.

За офіційними оцінками, восени 2023 року Україна контролювала близько 45% Донецької області з населенням близько 480 тисяч. Очевидно, що відтоді цифри скоротилися, точних даних немає.

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок "битви за Покровськ" ще у вересні, цього не відбулося.

Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" вказують, що станом на кінець грудня боїв в самому Покровську чи на його найближчих околицях немає. Речник ОСУВ Віктор Трегубов каже, що росіяни уникають фронтального штурму міста, а рухаються по флангах.

"Ворог просто намагається просунутися на максимальну відстань до околиць Покровська та прорватися через лівий і правий фланги Сил оборони для того, щоб зробити охоплення самого міста. Бої у самому місті — це дуже неприємна річ, тому ворог намагається нав'язати бої на околицях, щоб змусити українські сили відійти й уникнути для себе фронтального штурму", - пояснив він.

Фото: Getty Images

Окупанти зруйнували Покровськ обстрілами

Аналітики кажуть, що активізація військ РФ на схід від Покровська може свідчити про те, що російське командування все ще розглядає оточення Покровська як одну зі своїх головних оперативних цілей у цьому районі.

Повідомляється, що підрозділи 41 російської армії вже кілька місяців здійснюють перегрупування та відновлення в цьому районі.

А наприкінці грудня 2024 року військовий експерт Костянтин Машовець оцінив, що російське військове командування готується активізувати підрозділи 41 армії на схід і північний схід від Покровська.

За попередніми оцінками ISW, якщо російські війська мають намір найближчим часом оточити Покровськ як з північного сходу, так і з південного заходу, їм доведеться здійснити значне та швидке просування в напрямку Новоекономічного (на північний схід від Покровська) або в напрямку Мирнограду (на схід від Покровська).

За даними проєкту DeepState, російська армія за останній місяць просунулась на Донеччині на 9 кілометрів. Найближчим часом можуть розпочатися бої за Покровськ – важливий логістичний вузол для ЗСУ у Донецькій області та останнє велике місто на шляху до Дніпропетровської області.

Чи є загроза для Дніпропетровщини

Покровськ – не лише велике промислове місто та важливий логістичний вузол для української армії в Донецькій області, це останнє велике місто перед кордоном із Дніпропетровською областю. Від Покровська до Павлограда пряма дорога.

У командуванні ЗСУ запевняють, що намагаються відбити втрачені позиції на півдні. Водночас самі військові констатують, що бої за Покровськ – справа часу та шансів вибити звідти росіян згодом буде небагато. У Верховній Раді кажуть, що Дніпропетровська область надійно захищена.



Що наразі відбувається в Покровську

Місто постійно бомбардують і обстрілюють: КАБами, FPV-дронами, РСЗО "Град" та іншою артилерією. Під постійні обстріли насамперед потрапляють мікрорайони Лазурний і Шахтарський — що за 2,5 кілометра від лінії зіткнення. За офіційними даними, в Покровську на 95% зруйнована промисловість і на 70% — житлові будинки.

У Покровську досі залишаються люди. До великої війни тут жили 60 тисяч людей — наразі, за офіційними даними, близько 7,5 тисячі. Влада постійно закликає мешканців евакуюватися. Від будинку до будинку ходять військові та поліція, які просять людей виїжджати.

Фото: Associated Press

Евакуація. Останній погляд на дім

У місті також досі працюють підрозділи ДСНС: вони гасять пожежі та розбирають завали після обстрілів. У місті також залишається спеціальна комісія, що фіксує руйнацію житла.

Пошкоджене житло комісія вже не фіксує, бо місто надто близько до фронту, фіксують лише повністю зруйноване.

Втрата Покровська стане ударом і по економіці України: вугілля, яке видобувають на місцевих шахтах, використовується в українській металургії.

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