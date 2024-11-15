Армія РФ прорвалася до Куп'янська: у ЗСУ розповіли неочікувані подробиці

Днями армії РФ вдалося на техніці дістатися житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просування ворогові туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.

Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

З його слів, загарбникам вдалося заїхати близько до житлової забудови на лівобережній частині Куп’янськ. Незважаючи на туман, українським Силам оборони ворога вдалося своєчасно виявити.

"Колона з трьох одиниць техніки – один танк та два МТ-ЛБ — були знищені Силами оборони. Ті, кому вдалося спішитися, протягом найближчих 5-6 годин також були ліквідовані. Тобто станом на сьогоднішній день противника у Куп’янську Лівобережному немає", - розповів Федоренко.

Наразі ситуація на цій ділянці фронту складна. Втім, ЗСУ вдається її контролювати. Командир наголошує, що російські військові намагаються виконати завдання щодо захоплення міста до Нового року.

"Щодня і щоночі йде жорсткий супротив, тому що ворог намагається виконати поставлене завдання. Спочатку в нього було до 1 листопада заволодіти Куп’янськом-Вузловим, Куп’янськом Лівобережним", - зауважив Федоренко.

Нагадаємо, 13 листопада російський десант прорвався до Куп'янськ Харківської області. Українським оборонцям вдалося знищити окупантів. Ворог не закріпився.

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