Армія РФ просунулася до головного українського виступу в Курській області: деталі від ISW

Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі боїв, що тривають у цьому районі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 11 грудня показують, що війська РФ нещодавно просунулися до східного берега річки Псел на північний захід від Плехового та на південний схід від Курилівки, а також відвоювали Плехово.

Аналітики зауважують, що Міністерство оборони Росії заявило, що нібито їхній війська відбили Дар'їно та Новоіванівку, а так звані російські "мілблогери" стверджували, мовляв, частини російського 51-го повітряно-десантного полку відповідальні за захоплення Дар'їно.

Російські "мілблогери" також стверджували, що армія РФ також просувалася на схід від Новоіванівки, у напрямку Свердликово, до лісистих масивів біля Малої Локні і Мартинівки, а також на південь від Гуєво. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Як повідомлялося, в РФ засудили українських військових за участь у Курській операції. Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив до 14 та 15 років позбавлення волі Віталія Панченка та Івана Дмитракова за участь у Курській операції.

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