Армія РФ просунулася на Донеччині та могла захопити нові населені пункти: аналітики ISW

Окупанти Російської Федерації просунулися біля Покровська та Курахового в Донецькій області, де, ймовірно, захопили Костянтинівку та Максимільянівку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ біля Покровськ

Опубліковані 21 жовтня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до Лисичанської вулиці на північному сході міста Селидове - на південний схід від Покровська. Окрім того, з додаткових геокадрів видно, що підрозділи 110-ї мотострілецької бригадипросунулися до вулиці Зеленої в центрі Зоряного.

"Це відповідає твердженням кількох блогерів про те, що російські війська перетнули річку Вовча в Зоряному і просунулися в центр населеного пункту з наміром атакувати на північний захід у Гірник. Російські сили безпеки повідомили кремлівському інформаційному агентству ТАСС, що українські сили розпочали відхід із Гірника, хоча ISW не може підтвердити цю заяву", - наголошують американські аналітики.

Наступ біля Курахового

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від міста Курахове. Окупанти досягли успіхів під час кількох механізованих атак різних ешелонів. Геолокаційні кадри за 20 жовтня показують, що армія РФ просувається на північ від Костянтинівки під час посиленої ротної механізованої атаки, що складаласяз 19 бронемашин та чотирьох танків. Додаткові геолокаційні кадри за 21 жовтня вказують на те, що загарбники просунулися на південь від Катеринівки.

"Ці кадри свідчать про те, що російські війська захопили Костянтинівку, про що Міністерство оборони Росії спочатку заявляло у серпні 2024-го", - йдеться у звіті ISW.

Також опубліковані 20 жовтня геокадри показують, що війська РФ просунулися в "дачному районі на схід від Курахового".

"Це дає змогу припустити, що російські війська, ймовірно, захопили всю Максимільянівку", - йдеться у звіт.

Аналітики наголошують, що російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька в районі Вугледару 21 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Нагадаємо, раніше експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявляв, що ЗСУ будуть змушені відійти з важливого населеного пункту на Донеччині. Йдеться про місто Селидове.

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