Армія РФ просувається далі біля Авдіївки: в ISW прогнозують захоплення нових населених пунктів

Армія Російської Федерації після захоплення Авдіївки на Донеччині підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій. Впродовж найближчих тижнів окупанти можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від міста.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська намагаються використати тактичні можливості, надані захопленням Авдіївки, і, здається, зберігають відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на просування якомога далі в районі міста до того, як українські сили стануть більш згуртованими та важчими для проникнення оборонні рубежі в районі", - йдеться у звіті американських фахівців.

Зазначається, що окупанти тимчасово знизили темп своїх операцій, очищаючи Авдіївку після окупації 17 лютого. Втім, відтоді вони відновили відносно високі темпи наступів на захід і північний захід від Авдіївки.

Аналітики з посиланням на речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія зауважують, що війська РФ нещодавно збільшили чисельність своїх ударних груп на цьому напрямку (Авдіївка через західну Запорізьку область) з невеликих загонів до взводів і навіть рот.

"Зараз російські війська зосереджують удари на захід від Авдіївки в напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького, де українські війська зайняли безпосередні оборонні позиції для прикриття відходу з Авдіївки та сприйняття наступальних операцій Росії", - наголошують в ISW.

Українські військові кажуть, що станом на 27 лютого Сили оборони України стабілізували свої рубежі оборони на лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Втім, українські військові спостерігачі характеризують ці укріплення на захід від Авдіївки як такі, що "розчаровують" та є "проблематичні". Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що ЗСУ важко утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, і прогнозували, що українські сили зосередяться на лінії оборони на заході, які почали будувати в листопаді 2023-го.

"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки. Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська обіймали, протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці чи далі на захід. Російські сили, ймовірно, зберігають високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість", - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики ISW зауважують, що окупанти можуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки в найближчі тижні. Втім, місцевість і водні об’єкти далі на захід від міста, зокрема водойма, яка протікає між Бердичами-Семенівкою-Орлівкою, можуть сповільнити і без того відносно повільний рух. Зазначається, що цей складний рельєф, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії та дозволить ЗСУ створити підготовлені оборонні позиції. Фахівці вважають, що це призведе до кінцевої кульмінації нинішніх наступальних зусиль Росії в цьому районі - принаймні до тих пір, поки росіяни не посилять свої атакувальні елементи.

"Російські війська, ймовірно, намагаються створити оперативно-маневрувальні сили для використання нещодавнього просування росіян на Авдіївському напрямку", - додають у звіті.

Також зазначається, що російське командування, ймовірно, вирішило де-факто кодифікувати командну структуру, що існує в районі Авдіївки з кінця осені 2023 року, щоб чітко створити маневрені сили, призначені для використання нещодавніх російських успіхів у цьому районі.

"Вісь Авдіївка-Донецьк є відносно вужчою зоною відповідальності порівняно з зонами відповідальності інших угруповань російських військ в Україні. Така сфокусована відповідальність свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, має намір продовжувати наступальні дії в районі Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, аналітики DeepState інформують, що окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки. Услід за Ласточкиним ворог окупував селища Степове та Сєверне.

Читайте також: