Російські війська нещодавно просунулися в межах українського головного виступу в Курській області. Зокрема, в Глушківському районі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 13 листопада геолокаційні кадри показують, як українські війська відбивають механізований штурм РФ розміром у взвод на південь від Зеленого Шляху. Зазначається, що російські війська просунулися в цьому районі. На геолокаційних кадрах за 14 листопада видно, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади завдали механізованих ударів поблизу Мар’ївки, Погребків, Орловки та Нової Сорочини та просувалися вперед. до південної частини Нової Сорочини.

Аналітики зауважують, що так звані осійські мілблогери стверджували, що темпи просування армії Росії на Курщині сповільнилися, а також, що російські війська захопили деякі позиції між Погребками та Крем’яним.

Також Міністерство оборони РФ стверджувало, що бої тривали на схід від Коренево поблизу Крем’яного; на південь від Коренево біля Миколаєво-Даріно; на південний схід від Коренево - біля Новоіванівки, Леонідово, Дарино; на північний захід від Суджі - біля Нової Сорочини і Малої Локні; і на південь від Суджі - біля Плехова.

"Підрозділи російської 155-ї морської піхотної бригади (ТОФ, СВО), 56-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-а дивізія ВДВ) і 106-ї дивізії ВДВ, як повідомляється, продовжували діяти на Курському напрямку.[31] Повідомляється, що поблизу Плехово діють штурмові підрозділи російського окремого батальйону спецназу "Арбат" (ДКР)", - пишуть у звіті аналітики.

Також російський мілблогер стверджував, що російські польові командири навмисно створюють неправдиві звіти, які перебільшують російські просування в межах українського головного виступу в Курській області та сприяють російським втратам на полі бою. Він також заявив, що російське військове командування веде до щоденних непідготовлених штурмів частини 810-ї окремої морської піхотної бригади, а українська оборона продовжує знищувати бригаду. Тако, за його інформацією, українські сили оточили та ліквідували одну з двох груп бригади на південний захід від Нового Сорочина.

"Кремль починає стикатися з деякими обмеженими протестами з боку росіян, які мешкають у прикордонній зоні Курської області, і проблема, пов’язана з тим, що російські польові командири неправдиво повідомляють про масштаби російського просування в Курській області, ймовірно, є симптомом вимог Кремля рішуче відбити українське вторгнення", - йдеться у звіті ISW

Нагадаємо, раніше Девід Акс писав, що армія РФ і КНДР веде криваві бої на Курщині. Вони атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, аби витіснити ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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