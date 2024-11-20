Армія РФ просувається до українського виступу в Курській області: деталі від ISW

Російські війська нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області. У районі тривають бої.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 19 листопада показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Нижнього Клину. Також так звані р осійські мілблогери стверджували, що їхня армія просунулася біля лісу Ольгівка, Крем'яного та на східній околиці Плехово. Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Зазначається, що війська РФ вели наступальні дії в районі Новоіванівки і Свердліково. Також джерела стверджували, що українські сили контратакували поблизу Новоіванівки, Даріно і Плехового. Російські мілблогери продовжували стверджувати, що українські сили безуспішно намагаються вирватися з російського оточення біля лісу Ольговка.

В ISW зауважують, що р ечник української комендатури в Суджі повідомив 19 листопада, що російська тактика дещо змінилася в Курській області і що російські війська починають атаку вночі, а не рано вранці.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі військ КНДР у війні проти України. Відомо, під Курськ перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

Читайте також:

Як Росія намагається відновити контроль над Курщиною: Павлюк розкрив подробиці тактики армії РФ