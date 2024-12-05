Армія РФ просувається до українського виступу в Курській області: деталі від ISW

Війська Російської Федерації нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області на тлі боїв у цьому районі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 4 грудня показують, що російські війська нещодавно просунулися до південного Дарино. Крім того, так званий російський мілблогер стверджував, що росіяни просунулися в лісисті райони поблизу Малої Локні та навіть очищають територію. Втім, в ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Окрім того російські "мілблогери" стверджували, що українські Збройні сили контратакували в районі Миколаєво-Дарино, Дарино та Новоіванівки. Своєю чергою, війська РФ продовжували штурм біля Дарино та на північний схід від Суджі - біля Мартинівки.

Російські джерела стверджували, що вночі проти 4 грудня та напередодні вдень українські війська завдали ударів з безпілотників по військових об’єктах РФ у Рязанській області та Чечні. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що нібито їхні війська знищили три БпЛА над Рязанською областю вночі та ще один безпілотник вдень. Російські джерела також стверджували, що три безпілотники завдали ударів по російській авіабазі Дягілево поблизу міста Рязань, а український дрон завдав удару по казармах чеченського полку спецназу "Кадиров" у Грозному, Чеченська Республіка.

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів про новий вид війни у Курській області. Наразі у регіоні триває маневрена війна.

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